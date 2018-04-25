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Kılıçdaroğlu'nun 'aklandı' dediği Battal İlgezdi'ye bir dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'aklandı' dediği ve görevden alınan Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında imar yolsuzluğu yaptığı gerekçesiyle dava açıldı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:04
Kılıçdaroğlu'nun 'aklandı' dediği Battal İlgezdi'ye bir dava

Aralarında Ataşehir Belediye Başkanı İlhami Yılmaz ile rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Ataşehir eski Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında imar yolsuzluğu yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından açılan davada; yeni başkan Yılmaz ve eski başkan İlgezdi aralarında anaokulu, otel, plaza ve bankanın da bulunduğu sekiz yapıya mevzuata aykırı olarak inşa edilmesine göz yumduğu, yıkımını yapmadığı ve ruhsat olmadan çalışmasına göz yumduğu gerekçesiyle sanık oldu. İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nce ilk duruşması 9 Temmuz'da yapılacak davada iki isim de sanık olarak yer aldı. İlgezdi hakkında 32 soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:04
  1. İstanbul
  2. Battal İlgezdi
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. İlhami Yılmaz

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