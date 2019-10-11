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Batsın onların turistliği

Gazetemiz okurlarından Metin Keskin, ‘Batsın onların turistliği’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

11 Ekim 2019 Cuma 11:09
Batsın onların turistliği

Almanya’da ikamet ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.

Değişik aralıklarla Kudüs’e gidip geliyorum. İsrail devletinin sorgularını, saçma sapan sorularını vs biliyorum. Hatta biraz da normal karşılıyorum, her ülkenin kendine göre bir güvenlik politikası olabilir, bunda sorun yok.

Fakat dün gece yaşadığım şey artık sabrımı taşırdı. Hayvana değil, hayvandan da aşağı bir muameleye tabi tutuyorlar.

Madem öyle...

Mütekabiliyet yasası mıdır nedir, işte ondan. Aynısını ülkeme gelen İsrail vatandaşı İsraillilere de yapılmasını istiyorum.

“Efendim biz misafir bir ülkenin Necip milletiyiz, bize yakışmaz, ayrıca öyle yaparsak İsrailli turistler gelmez zarar ederiz“ gibi bir kompleks içinde olmayalım artık. Yeter artık. Batsın onların turistliği ve parası.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 11:09
  1. Almanya
  2. Türkiye Cumhuriyeti
  3. Kudüs

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  • Murat gözükaraMurat gözükara20 dk önce
    Kıssa kıssas

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