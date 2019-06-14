Batmanlı şehit polis Erin adına satranç turnuvası düzenlendi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından, 1 Mayıs 2016’da Gaziantep Emniyet Müdürlüğ’üne düzenlenen bombalı saldırıyı önlemek isterken şehit olan Batmanlı polis memuru Yusuf Erin adına satranç turnuvası düzenlendi.

Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu’nda düzenlenen satranç turnuvası finaline, şehidin eşi ve 9 yaşındaki çocuğunun yanı sıra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Mutlu, polisler, öğrenciler ve vakıf yönetimi katıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi Başkanı Ömer Dündar Pekacar, Yusuf Erin ve onun gibi yiğitlerin, toprağa düşmüş birer tohum olduğunu söyledi. Pekacar, "Şehitlerimizin ismiyle gönlüne dokunduğumuz her çocuk da yeşermiş bir fidandır. Şehitlerimizin isimlerini yaşatmaya, onların isimlerini yaşatırken çocukların gönlüne dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından turnuvada dereceye girenlere madalya ve hediyeleri verildi.