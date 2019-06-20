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Batmanlı öğrencilerin ziyareti türkülerle renklendi

Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, "50 Kitap, 50 Dünya" projesi kapsamında geldikleri Bursa’da, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret etti.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:21
Batmanlı öğrencilerin ziyareti türkülerle renklendi

Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, "50 Kitap, 50 Dünya" projesi kapsamında geldikleri Bursa’da, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret etti.


Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi’nde "50 Kitap, 50 Dünya" projesi kapsamında kitap okuma yarışması düzenlendi. Hedeflenen 50 kitabın tamamını okuyan ve yapılan değerlendirme sınavında başarılı olan 13 öğrenci Bursa gezisi ile ödüllendirildi. Geziye katılma hakkı kazanan Batmanlı öğrenciler, okul yönetimi aracılığıyla Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e mektup yazarak Bursa gezisi için destek istedi. Öğrencilerin ricasını kırmayan Başkan Turgay Erdem, Bursa’yı daha önce hiç görmeyen Batmanlı öğrencileri Nilüfer’e davet etti. Bursa’ya gelen öğrenciler bir hafta boyunca Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından ağırlandı. Gölyazı, Misi, Uludağ, Cumalıkızık gibi Bursa ve Nilüfer’in tarihi ve kültürel mekanlarını gezen öğrenciler, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’ni de ziyaret etti.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i, Halk Evi’ndeki makamında ziyaret eden öğrenciler kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Proje Koordinatörü Mahfuz Yılmaz ve öğretmenler Özkan Güzelgül, Lokman Şen ile Seçil Ekinci projenin önemine dikkat çektiler. Proje kapsamında Bursa’yı görme ve yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyleyen Mahfuz Yılmaz, Başkan Turgay Erdem’e de desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Ziyarettenmemnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Turgay Erdem de öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi. Başkan Erdem, Bursa’da üniversite kazandıkları takdirde kapılarının öğrencilere her zaman açık olduğunu vurguladı.


Ziyarette öğrenciler, Turgay Erdem’e türkü ziyafeti sundu. Öğrencilerden Betül Turgut sesiyle, Cuma Belim de hem sazıyla hem de sesiyle seslendirdikleri türkülerle duygu dolu anlara imza attı. Başkan Turgay Erdem, öğrencilerin seslendirdiği Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ adlı eserine eşlik etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:21
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