Batmanlı muhtarlardan Dicle Elektrik’e ziyaret

Batman Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Şahin Demir, dernek üyeleri ile birlikte Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Yusuf Açar’ı ziyaret etti. Mahalle ve köylerinde yaşayan vatandaşların elektrik ile ilgili taleplerini ileten Demir, muhtarlıklar ve taziye evlerinde kullanılan elektrik için de indirim talebinde bulundu.

Batman Muhtarlar Derneği Başkanı ve üyeleri, yapılacak toplantı için toplu halde Dicle Elektrik İl Müdürlüğü hizmet binasına geldi. İl Müdürü Yusuf Açar tarafından karşılanan muhtarlar adına konuşan Dernek Başkanı Mehmet Şahin Demir, enerji şirketinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, muhtarlıklar ve taziye evlerinde kullanılan elektrik için indirim yapılmasını istedi. Diğer muhtarlar ise görev yaptıkları mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların kendilerine ilettiği talepleri aktardı.

"Muhtarla koordineli çalışmak istiyoruz"

Tüm muhtarları tek tek dinleyerek notlar alan Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Yusuf Açar ise halkın temsilcisi konumundaki muhtar ile sürekli diyalog içinde olmayı önemsediklerini söyledi. Özelleştirmeden hemen sonra kurdukları ‘Alo Muhtar’ hattı sayesinde muhtarların kendilerine, kendilerinin de muhtarlara çok kolay ulaştığını hatırlatan Açar, acil durumlarda muhtarların kendisine direk ulaşabilmeleri için cep telefonunu da kendileriyle paylaştı.

Çalışma yapılan yerlerde sorunlar azaldı

Yaptıkları yatırımlardan bekledikleri randımanı aldıklarını ifade eden İl Müdürü Yusuf Açar, yeraltı çalışmaları yapılan yerlerde arıza ve elektrik kesintileri sayısında ciddi oranda azalma yaşandığını anlattı. Çalışma yapılan alanlarda aydınlatma ile ilgili şikayetlerin de en aza indiğine dikkat çeken Açar, tüm abonelerin kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji alması için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade etti.

Ziyaret, muhtarlarla çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.