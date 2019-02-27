Batmanlı aile 3 kuşaktır demir işliyor

BATMAN (AA) - SELMAN TÜR - Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki demirci ustası Ahmet Sayış, babasından öğrendiği mesleği oğlu ile sürdürüyor.

Gercüş ilçesinde, babasının yanında çırak olarak çalışmaya başlayan Sayış, babasından devraldığı mesleği sürdürerek yörede "Demirci Ahmet" olarak tanınmaya başladı.



Yarım asırdır mesleğini yapmanın mutluluğunu yaşayan Sayış, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şırnak gibi illerin yanı sıra Suriye'den de gelen müşterilerinin orak, çekiç, balta, saban, bıçak gibi tarımsal alanda kullanılan ihtiyaçlarını karşılıyor.



Son yıllarda gelişen teknolojiye yenilmek üzere olan ata mesleğini sürdürmeye gayret eden Sayış, yanında çalışan oğlunun da bu mesleği yaşatmasını istiyor.

Sayış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskisi gibi zanaatkarların kıymetinin kalmadığını belirterek, artık mecburiyetten mesleği sürdürdüğünü söyledi.

"Bu yaştan sonra yapabileceğim başka bir şey de yok." diyen Sayış, şöyle devam etti:



"Geçmiş yıllarda işimiz gerçekten çok güzeldi. O zamanlar zanaatkarların değeri vardı ama bugün kalmamış. Tüm bölgeden, hatta Suriye'den bile bize müşteri gelirdi. Orak, balta, çekiç, kürek, saban yani aklınıza çiftçilikle ilgili ne geliyorsa yapıyorduk. Şimdi ise zorlukla mesleğimizi sürdürüyoruz. Bu mesleği seviyorum. Mesleğimin yaşatılmasını ve oğlumun mesleğimi sürdürmesini istiyorum."

- "Baba mesleğini sürdürmeye çalışacağım"

Babası ile çalışan Hüseyin Sayış da, "Baba mesleğini yapıyoruz. 15 yıldır babamın yanında bu işi yapıyorum. Babam dedelerimden ben de babamdan öğrendiğim işi yapıyorum ama mesleğimiz, teknolojinin gelişmesiyle ölmeye başladı. Her şeye rağmen baba mesleğini sürdürmeye çalışacağım." diye konuştu.

Orak ve balta yaptırmak için ilçeye bağlı Hisar köyünden gelen Hasan Özmen de zanaatkarların elinde yapılan ürünlerin, makinelerle yapılanlardan daha dayanıklı ve sağlam olduğunu dile getirdi.

Özmen, sabahın erken saatlerinde usta Sayış'ın yanına geldiğini belirterek, "Sıkça geliyoruz, oraklarımız, balta, çekiç, sabanlarımız kırıldığı ve köreldiği zaman geliyoruz. Bir bu usta kaldı, başka da bu işi yapan kimse kalmadı." dedi.

İlçeye yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Bağlıca köyünden gelen Süleyman Gök ise balta yaptırmak istediğini anlatarak, "Son ustamız kalmış onun da kıymetini biliyoruz. Bu işi bu çevrede yapan kimse yok, umarız bu aile mesleği devam ettirir." ifadelerini kullandı.





