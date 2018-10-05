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Batman'daki saldırıda yaralanan iyi haber

Batman’da askerleri taşıyan zırhlı araca terör örgütü mensupları tarafından yapılan ve 8 askerin şehit olması ile sonuçlanan saldırıda yaralanan Trabzonlu Uzman Çavuş Salih Akyüz’ün durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

05 Ekim 2018 Cuma 17:29
Batman'daki saldırıda yaralanan iyi haber

Maçka ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesi Muhtarı Ahmet Akyüz’ün oğlu olan Uzman Çavuş Muhammed Salih Akyüz’ün ailenin isteğiyle birlikte GATA’ya sevk edileceğini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Batman Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Dr. Ercan Seven ile bir görüşme yaptı.

Baba Ahmet Akyüz’e de oğlunun durumuyla ilgili bilgi veren Başkan Gümrükçüoğlu “Muhammet kardeşimizi inşallah Allah ailesine ve milletimize bağışlayacak” dedi.

Terör saldırısının yaşanmasından itibaren süreci sıkı bir şekilde takip eden Başkan Gümrükçüoğlu bazı sosyal medya hesaplarında Uzman Çavuş Muhammet Salih Akyüz’ün şehit olduğu yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:29
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