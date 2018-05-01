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Batman’da yıldırım düştü: Onlarca koyun telef oldu

Batman Beşeri'ye bağlı Beşpınar Köyü'nde yıldırım düşmesi sonucu 64 koyun öldü, Suriyeli çoban Beşir İbrahim ise hafif yaralandı.

01 Mayıs 2018 Salı 14:15
Batman’da yıldırım düştü: Onlarca koyun telef oldu

2 gündür sağanak yağışın etkili olduğu Batman Beşeri'de dün akşam Beşpınar Köyü yakınlarına yıldırım düştü. Bölgede otlayan sürüdeki 64 koyun telef oldu, Suriyeli çoban Beşir İbrahim ise hafif yaralandı.

"ALLAH KORUDU"

Beşpınar Köyü Muhtarı Mehmet Sevim Tan, "Akşam saatleriydi. Karanlık iyice bastırmıştı. Büyük bir gök gürültüsü duyduk. Dışarı çıktığımızda yıldırımın sürü üzerine düştüğünü öğrendik. Köylülere ait hayvanların bir bölümü telef olmuştu. Suriyeli çobanı Allah korudu" diye konuştu.

DHA

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:15
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