Batman'da uyuşturucu operasyonu
Operasyonda, 14 kilo 300 gram esrar ele geçirildi17 Haziran 2019 Pazartesi 18:31
BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen operasyonda 14 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şubesi ekiplerince ihbar üzerine kent merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, K.Ç. ve O.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada, evin farklı yerlerine gizlenmiş 14 kilo 300 gram esrar bulundu.
Açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.
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