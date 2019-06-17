Batman'da uyuşturucu operasyonu Operasyonda, 14 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

BATMAN (AA) - Batman'da düzenlenen operasyonda 14 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şubesi ekiplerince ihbar üzerine kent merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, K.Ç. ve O.K. gözaltına alındı. Yapılan aramada, evin farklı yerlerine gizlenmiş 14 kilo 300 gram esrar bulundu.

Açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.

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