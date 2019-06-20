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Batman’da uyuşturucu madde ele geçirildi

Batman’da, şüpheli bir şahsın üst aramasında 64,29 gram esrar maddesi ele geçirildi.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:32
Batman’da uyuşturucu madde ele geçirildi

Batman’da, şüpheli bir şahsın üst aramasında 64,29 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kişinin üst aramasında 65 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin asayiş ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, durumundan şüphelenerek durdurulan şahsın yapılan kaba üst aramasında poşet içerisinde satışa hazır 5 paket toplam ağırlığı 64,29 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ayrıca şahsın yapılan GBT sorgusunda aranan şahıslardan olduğu tespit edilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edilmiştir” denildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:32
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