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Batman’da traktör devrildi: 1 ölü

Batman’da, traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:27
Batman’da traktör devrildi: 1 ölü

Batman’da, traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre kaza, merkeze bağlı Kocalar köyünde yaşandı. Sabah saatlerinde tarlasını sürmeye giden 7 çocuk babası 50 yaşındaki Efendi Çam’ın kullandığı traktör devrildi. Çevredeki köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede traktör altında kalan Çam’ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Çam, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:27
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