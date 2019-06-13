Batman’da trafik kazası: 2 yaralı Batman’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü kaldırıma çıkıp elektrik direği ve ağaca çarparak durdu, olayda 2 kişi yaralandı.

Batman’da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü kaldırıma çıkıp elektrik direği ve ağaca çarparak durdu, olayda 2 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre kaza, Seyitler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 34 JU 9789 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp elektrik direği ve ağaca çarparak durabildi. Kaldırımda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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