Batman’da trafik kazası: 2 yaralı
Batman kent merkezinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.30 Mayıs 2019 Perşembe 16:16
Batman kent merkezinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kültür Mahallesi 2605 sokakta meydana geldi. 72 AAD 580 plakalı hafif ticari araç ile 06 FM 8941 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 72 AAD 580 plakalı araç yan yattı. Araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen iki kişi olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ambulansı ile Batman Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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