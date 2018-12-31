Batman'da trafik kazası: 10 yaralı

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde, minibüs ile kar küreme aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Mehmet Emin Ural (40) idaresindeki plakası henüz belirleyemeyen minibüs, Gökçepınar köyü yakınlarında, yoğun sis dolayısıyla karşı yönden gelen Batman İl Özel İdaresi Müdürlüğüne ait kar küreme aracı ile çarpıştı.

Kazada, sürücü Ural ile minibüsteki Deham Demirtaş (51), Emin Irmak (58), İskender Aslan (40), Mehmet Tekin (40), Şahabettin Aydın (48), Mehmet Ural (71), Beşir Kacar (74), Hüseyin Kızar (50) ve Abdullah Ural yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mehmet Ural, ilk müdahalesinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci de hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti.