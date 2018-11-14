Batman'da toprak altında mühimmat bulundu
Batman'ın Demirbilek köyü kırsalında yapılan aramada, toprağa gömülü vaziyette 3 uzun namlulu silah, tabanca, 827 kalaşnikof mermisi ve 8 kalaşnikof şarjörü ele geçirildi.14 Kasım 2018 Çarşamba 14:52
Batman'ın Demirbilek köyü kırsalında toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Suçeken Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Demirbilek köyü kırsalındaki arazide arama yaptı.
Aramada toprağa gömülü 3 uzun namlulu silah, tabanca, 827 kalaşnikof mermisi ve 8 kalaşnikof şarjörü bulundu.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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