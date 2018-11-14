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Batman'da toprak altında mühimmat bulundu

Batman'ın Demirbilek köyü kırsalında yapılan aramada, toprağa gömülü vaziyette 3 uzun namlulu silah, tabanca, 827 kalaşnikof mermisi ve 8 kalaşnikof şarjörü ele geçirildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:52
Batman'da toprak altında mühimmat bulundu

Batman'ın Demirbilek köyü kırsalında toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Suçeken Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Demirbilek köyü kırsalındaki arazide arama yaptı.

Aramada toprağa gömülü 3 uzun namlulu silah, tabanca, 827 kalaşnikof mermisi ve 8 kalaşnikof şarjörü bulundu.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:52
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