Batman'da terör operasyonu Operasyonda, 3 kilogram A4 patlayıcı, 7,5 kilogram mazot, patlayıcı yapımında kullanılan 10 kilogram sıvı gübre ele geçirildi

BATMAN (AA) - Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kilogram A4 patlayıcı, 7,5 kilogram mazot, patlayıcı yapımında kullanılan 10 kilogram sıvı gübre ile çok sayıda elektronik düzenek bulundu. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, kayalıklar arasına gizlenmiş 3 kilogram A4 plastik patlayıcı, 7,5 litre mazot, patlayıcı yapımında kullanılan 10 kilogram sıvı gübre, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

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