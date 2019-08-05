Batman'da su kuyusu için bahçesini kazdırdı şaşkına döndü Çiftçi Serhan Ramanlı'nın, fıstık bahçesine su kuyusu açmak için yaptırdığı sondaj sırasında alt katmanlardaki toprağın gün yüzüne kırmızı, sarı ve mavi renklerde çıkması şaşırttı.

Batman merkeze bağlı Demirbilek köyünde çiftçi Serhan Ramanlı, 70 dönümlük fıstık bahçesinde su kuyusu açmak için sondaj yaptırdı. Yüzeyden 120 metre inilen arazide su çıkmadı ancak yerkabuğunun alt katmanlarındaki toprağın, kırmızı, sarı ve mavi renklerinde olduğu görüldü. Toprağın farklı renkleriyle şaşıran Ramanlı, yer altından soğuk hava da geldiğini iddia etti. Jeoloji mühendisleri ise toprağın, sondaj suyuyla gün yüzüne farklı renkte çıkabileceğini belirterek, soğuk havanın ise yakınlarda bulunan petrol kuyularına enjekte karbondioksit olabileceğini ancak kesin sonucun araştırmayla anlaşılabileceğini söyledi.

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