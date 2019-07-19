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Batman’da STK temsilcilerinden ‘uçuş seferleri arttırılsın’ çağrısı

Batman’dan diğer illere uçuş seferlerinin az olmasından dolayı Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Başkanı Abdulkadir Demi, uçuş seferlerinin arttırılması çağrısında bulundu.

19 Temmuz 2019 Cuma 13:27
Batman’da STK temsilcilerinden ‘uçuş seferleri arttırılsın’ çağrısı

Batman’dan diğer illere uçuş seferlerinin az olmasından dolayı Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Başkanı Abdulkadir Demi, uçuş seferlerinin arttırılması çağrısında bulundu.


Diyarbakır Caddesi Batman Park’ın önünde düzenlenen basın açıklamasına, STK temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar adına açıklamalarda bulunan BATSO Başkanı Demir, Batman’dan diğer illere uçuş seferlerinin yetersizliği nedeni ile vatandaşların mağdur olduğunu söyledi. Demir, Batman’dan İstanbul ve Ankara’ya gerçekleştirilen seferlerin de az olduğunu kaydederek, “Daha önce Batman’dan İstanbul ve Ankara’ya uçak seferlerimiz yeterliydi. Ama son aylarda, Batman’dan Ankara’ya 1, Batman’dan-İstanbul’a 2 ve zaman zaman, hatta yanılmıyorsam çok nadir zamanlarda günde 3 sefer yapılmaya başlandı. 600 binli nüfuslu bir ile bu reva görülecek bir şey değildir. Tabi sadece Batman’ın nüfusu 600 binde kalmıyor. Batman Havalimanı’nı kullanan 1 milyona yaklaşan nüfus vardır. Bu haklı çağrımıza başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanımız, Türk Hava Yolları Genel Müdürümüz sesimizi duyacağından ve Batman uçak seferlerini arttıracağından hiçbir şüphem yoktur. Burada sizlerin yerel basının ve ulusal basının aracılığıyla bu haklı talebimizi haykırıyor ve bekliyoruz" dedi.


BATSO Meclis Başkanı Ercan Ekinci de, uçuş seferlerinin arttırılmasını isteyerek, 600 bin nüfuslu bir kentte yolcuların çok olduğu, uçakların hepsinin dolu dolu gittiğini söylüyoruz. Uçak seferlerimiz az, arttırılmasını istiyoruz. İzmir, Antalya seferlerinin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.


600 bin nüfusu olan Batman’a sadece 2 uçağın verilmesinden şikayetçi olduklarını ifade eden Organize Sanayi Başkan Vekili Hıfzullah Özoğul ise, iş adamlarının gidiş gelişlerinin belli olmadığını söyledi. Özoğul, “Her an bir saat içinde Ankara’ya, İstanbul’a gitmemiz gerekiyor. İşlerimiz için gidip gelmemiz gerekiyor. Bu yüzden gideceğimiz zaman uçak bileti bulmamız gerekiyor. Diyarbakır’a gidiyoruz uçak bulamıyoruz. Şanlıurfa’ya, Gaziantep’e kadar gidiyoruz. Sürekli bu aralar Ankara’ya, İstanbul’a kendi otomobillerimizle gidip geliyoruz. Hastalarımız oluyor. Hastalarımızı kendi arabalarımızla götürüyoruz. Batman’ın nüfusu 600 bin. Buraya kalan uçak sayısı 2, yazık, günah bu insanlara.”


Uçuş seferlerinin az olmasından ve pahalı olmasından mağdur olan esnaf Mehmet Beşir Uyanık ise, “Çocuklarım dışarıda olduğundan dolayı bir esnaf olarak bunlara bilet kesmek zorunda kalıyorum. Ben bu ay içerisinde 7 tane bilet kestim. 300 lira ödemem gerekirken, 600 lira ödedim. Ben bir esnaf olarak mağdur oluyorum. Bütün uçaklarımızı bize geri versinler” şeklinde konuştu.


Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:27
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