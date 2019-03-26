"Batman'da sosyal yardımlarda 50 bini aşkın haneye ulaştık"

BATMAN (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Son 17 yılda Batman'a yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yaptık. Sadece Bakanlığımız alanında yapılan yardım 3,5 milyar lirayı aşmış durumda. Gıda, eğitim, sağlık desteklerini içine alan sosyal yardımlarda da 50 bini aşkın haneye ulaştık." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Bakan Selçuk, Valiliği ziyaret ederek, Vali Hulusi Şahin ile görüştü.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen Koordinasyon Toplantısının ardından konuşan Selçuk, Batman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göreve geldikleri günden bu yana bütün illeri ziyaret etmeye ve değerlendirme toplantıları yapmaya devam ettiklerini kaydeden Selçuk, vatandaşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla gönül buluşmaları gerçekleştirdiklerini, ziyaretlerde vatandaşın yoğun ilgisini gördüklerini söyledi.

Selçuk, Batman'ın kalbinde özel bir yerinin bulunduğunu, yıllar önce Siirt'te okuduğunu ifade ederek, o dönemde Batman'ın Siirt'te bağlı olduğunu anımsattı.

Bu nedenle kenti sık sık ziyaret ettiğini anlatan Selçuk, Batman'ın petrol rezervi, tarihi birikimi ve tekstiliyle bölgenin örnek şehirlerinden biri olduğunu aktardı.

Selçuk, Batman'ın önemli bir potansiyele sahip olduğuna işaret ederek, daha da yükseleceğine inandığını belirtti.

Kentte Bakanlığa bağlı 2 sosyal hizmet merkezinin bulunduğunu kaydeden Selçuk, 7 aile destek merkeziyle hizmete devam ettiklerini, 3 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de engelli vatandaşlara yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Son 17 yılda Batman'a yaklaşık 16 milyar liralık yatırım yaptık. Sadece Bakanlığımız alanında yapılan yardım 3,5 milyar lirayı aşmış durumda. Gıda, eğitim, sağlık desteklerini içine alan sosyal yardımlarda da 50 bini aşkın haneye ulaştık. Bu kapsamda 2003'ten bu yana Batman'a 2,5 milyar lira tutarında aktarım oldu. İŞKUR ile de 30 bin vatandaşımız 2002'den bu yana işe yerleşmiş durumda. 50 bin vatandaşımız işbaşı, girişimcilik ve mesleki eğitim programları, mesleki eğitim kurslarından faydalandı. Vatandaşlarımızın bu kurslardan daha etkin bir şekilde faydalanmalarını istiyoruz. Derdimiz şehrimizi daha ileri bir seviyeye çıkarmak. Buna dair de ziyaretlerde bulunacağız."

Toplantıya, Vali Hulusi Şahin, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir de katıldı.









