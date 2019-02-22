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Batman’da silahlı market soygunu

Batman’da bir kişi elindeki silahla markete girerek kasada bulunan bin lirayı aldı.

22 Şubat 2019 Cuma 11:52
Batman’da silahlı market soygunu

Batman’da bir kişi elindeki silahla markete girerek kasada bulunan bin lirayı aldı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, 15 Şubat Cuma günü akşam saatlerinde Batman Pınarbaşı Mahallesi’nde bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi markete gelen hırsız, kasaya yaklaştığı sırada belindeki tabancayı çıkartarak kasiyere doğrulttu. Bir an şok geçiren kasiyer ve yanındaki arkadaşı ne yapacaklarını şaşırırken, soyguncu kasadaki paraları istedi. Korku dolu anlar yaşayan kasiyer, kasadan aldığı bin lirayı soyguncuya verdi. Paraları kasadan alan hırsız hızla olay yerinden kaçarken, kasiyer durumu polise bildirdi. O anlar ise market içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızı teşhis eden polis, yaptığı çalışma sonucu hırsızı yakaladı.


Market işletme sahibi Şaban Solmaz, olayın akşam saatlerinde yaşandığını söyledi. Solmaz, “Elinde silah ile bir kişi iş yerimize girerek o esnada iki kişi olmasına rağmen direk içeri girer girmez silah çekerek içeride bulunan kişilere ‘zorluk çıkarmayın yoksa sizi öldürürüm’ gibisinden sözler söylüyor. Kasada bulunan kişiden paraları istiyor. Çok şükür, maddi konuda zararımız bulunuyor manevi konuda içeride bulunan arkadaşlara bir şey olmadı. Maddi konuda zararımız var ama suçlu da yakalandı. Olay esnasında içeri giriş yaparken kasada bulunan paraları alıyor ve o esnada bir müşteri içeri girmeye çalışıyor. Dükkanın kepenkleri yarıya kadar inik olmasına rağmen içeri giren müşteri hırsızlık yapan kişiyi elinde silah ile görürken panik halinde kaçıyor. Hırsız da durumdan panik olunca çekmecede bulunan paraları alıp kaçıyor. Markette bulunan arkadaşlar hemen 155’i arayıp durumu bildiriyorlar. Olay yeri inceleme ekipleri gelerek kamera kayıtlarını, parmak izlerini aldılar ve en kısa zamanda hırsızı yakaladılar” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:52
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