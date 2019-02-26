Jandarma Batman'da silah ve mühimmat ele geçirdi
Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 uzun namlulu silah ve 2 bin 300 fişek ele geçirdi.26 Şubat 2019 Salı 09:12
Batman'da 3 uzun namlulu silah ve 2 bin 300 fişek ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda merkeze bağlı Demirbilek köyü kırsalında arazi taraması yaptı.
Ekiplerce 3 ayrı yerde yapılan aramada, toprağa gömülü 3 uzun namlulu silah, 2 bin 300 fişek, 8 şarjör ve hücum yeleği ele geçirildi.
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