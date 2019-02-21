Batman’da ’Sigarayı bırak sevdiklerini bırakma’ konferansı düzenlendi

Batman’da ’Sigarayı bırak sevdiklerini bırakma’ konulu konferans düzenlendi.

Batman Üniversitesi Merkez Kampüs konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yıldız, Sağlık Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Abdulkadir Levent ve Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Volkan Arı, üniversite personeli, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Programa konuşmacı olarak katılan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Cihan Gül, sigaranın satılabilmesi için sigaranın bilinçli olarak özendirildiğini, reklamlarda, film sahnelerinde ve setlerde yıldızlara sigara kullandırıldığını söyledi. Gül, "Sigara dolaylı yollardan bulaşan kanser çeşitlerinden olan kan kanseri, pankreas kanseri, cilt kanseri, mesane kanseri gibi kanserlere sebep olabiliyor. Dünya sağlık verilerine göre yılda 5 milyon insan sigaradan ölüyor. 20 yıl sonra 10 milyon insan sigaradan ölecek gibi bir tahmin var. Şuanda dünyada 300 milyon insan sigara içiyor bir 6-7 yıl sonra bu gruba 400 milyon insan daha katılacak Türkiye’de sigaradan ölenler 100 binleri buluyor. Türkiye’de her yıl 50 bin insana sigaradan dolayı kanser tanısı konuluyor. Kötü alışkanlıklar bizi ve çocuklarımızı esir almadan bu gerçeğin farkında olalım" dedi. ” diyerek sözlerine son verdi.

Program soru cevapların ardından sona erdi.