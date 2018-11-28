Batman'da şehit polis için tören

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Birol Öztekin için tören düzenlendi.

Şehit Öztekin'in (49) cenazesi, özel hastanenin morgundan alınarak Turgut Özal Bulvarı'ndan yüzlerce aracın yer aldığı konvoy eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Burada düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında konulduğu cenaze aracıyla memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Batman Valisi Hulusi Şahin, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, şehidin Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin Adnan Menderes Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Batman'da dün akşam Hilal Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Birol Öztekin kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, evdeki 4 yaşındaki çocuğu rehin alarak kendisine siper etmesi dolayısıyla güvenlik güçlerinin hassas davrandığı, şehit düşen polis memurunun da çocuğa zarar gelmemesi için yoğun çaba gösterdiği belirlenmişti.