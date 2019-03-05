Batman’da satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi Batman’da düzenlenen operasyonda, metruk binada satışa hazır hale getirilmiş 80 paket esrar maddesi ele geçirildi.

Batman’da düzenlenen operasyonda, metruk binada satışa hazır hale getirilmiş 80 paket esrar maddesi ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından metruk binada satışa hazır hale getirilmiş 80 paket uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimizin ilimizde uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 2 metruk binada yapılan aramalarda 80 paket daralı ağırlığı 515 gram esrar maddesi ve gazete kağıdına sarılı 250 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

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