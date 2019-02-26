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Batman’da saman balyalarının arasında 215 kilogram esrar ele geçirildi

Batman’da düzenlenen operasyonda, saman balyalarının içine gizlenmiş halde 215 kilogram esrar ele geçirildi.

26 Şubat 2019 Salı 15:14
Batman’da saman balyalarının arasında 215 kilogram esrar ele geçirildi

Batman’da düzenlenen operasyonda, saman balyalarının içine gizlenmiş halde 215 kilogram esrar ele geçirildi.


Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araca operasyon düzenledi. Aracın içinde saman balyaları içerisine gizlenmiş 214 kilo kubar esrar maddesi ve 1 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik olarak planlı ve projeli çalışmalar yapılmaktadır” denildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:14
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