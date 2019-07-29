Batman’da sağlıkçılara yapılan şiddete tepki

Batman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, Bölge Devlet Hastanesi’nde görevli 5 personelin hasta yakınları tarafından sözlü ve fiili saldırısına uğramasını kınadı.

Batman Bölge Devlet Hastanesi ortopedi servisinde görevli 5 hemşirenin hasta yakınları tarafından darp edilmesine İl Sağlık Müdürü Pamukçu tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının hastalara şifa vermek amacı ile gece gündüz ayırmaksızın kesintisiz bir şekilde mesleklerini büyük özveri ile yerine getirdiğini ifade eden Pamukçu, “Batman Bölge Devlet Hastanesi ortopedi Kliniğinde görevi başında bulunan 5 hemşire hasta yakınları tarafından sözlü ve fiili saldırıya uğramıştır. İkinci bir şiddet olayı da 28 Temmuz 2019 tarihinde yaşandı. Acil ve yataklı servisler önünde görevi başında bulunan güvenlik görevlisi hasta yakınları tarafından sözlü ve fiili saldırıya uğramıştır. Sağlıkta şiddeti, kimden ve nereden gelirse gelsin kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalan, saldırıya uğrayan tüm sağlık çalışanlarına geçmiş olsun diyor, İl Sağlık Müdürlüğü olarak çalışanlarımızın yanında olduğumuzu, olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve halkımızın konuyla ilgili desteklerini beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.