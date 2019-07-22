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Batman’da, plastik borulara zulalanmış 1 ton esrar ele geçirildi

Batman’da durdurulan bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:54
Batman’da, plastik borulara zulalanmış 1 ton esrar ele geçirildi

Batman’da durdurulan bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.


Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında kent girişinde durdurulan A.Y. idaresindeki 71 EV 671 plakalı tırda narkotik madde arama köpeği Maya ile yapılan aramada, plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu. Gözaltına alınan A.Y.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:54
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