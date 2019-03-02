Batman’da PKK’lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi Batman’ın Sason ilçesinde, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Batman’ın Sason ilçesinde, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre jandarma ekiplerince, Sason ilçesine bağlı Heybeli köyü kırsalı Zore Deresi bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, kayalıkların arasında gizlenmiş halde PKK’lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen dokümanlar incelemeye alınırken, muhtelif yaşam malzemeleri olay yerinde imha edildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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