Batman'da PKK'lı teröristlere ait telsiz bulundu Sason'da PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, kayalıklar arasına gizlenmiş, örgütün üst yöneticileri tarafından kullandığı değerlendirilen büyük bir telsiz, akü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kayalıklar arasına gizlenmiş, örgütün üst düzey yöneticileri tarafından kullandığı değerlendirilen büyük bir telsiz, akü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince ilçeye bağlı Balbaşı köyü Pazarcık mezrasında terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Peri Kayalıkları bölgesinde kayalıklar arasına gizlenmiş, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinin haberleşmede kullandığı değerlendirilen büyük bir telsiz, akü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.



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