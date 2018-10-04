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Batman'da patlama! Çok sayıda şehit ve yaralı var

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yola tuzaklanan EYP askeri aracın geçişi esnasında infilak ettirildi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 08:42
Batman'da patlama! Çok sayıda şehit ve yaralı var

Batman' da EYP patladı; 4 askerin şehit olduğu bildirildi Batman' ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP 'nin patlatılması sonucu ilk bilgilere göre; 4 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 08:42
  1. Batman
  2. EYP
  3. şehit

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