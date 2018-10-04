Batman'da patlama! Çok sayıda şehit ve yaralı var
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yola tuzaklanan EYP askeri aracın geçişi esnasında infilak ettirildi. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.04 Ekim 2018 Perşembe 08:42
Batman' da EYP patladı; 4 askerin şehit olduğu bildirildi Batman' ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP 'nin patlatılması sonucu ilk bilgilere göre; 4 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi.
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