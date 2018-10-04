Batman'da patlama! Çok sayıda şehit ve yaralı var

Batman' da EYP patladı; 4 askerin şehit olduğu bildirildi Batman' ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP 'nin patlatılması sonucu ilk bilgilere göre; 4 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi.

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