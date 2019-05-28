Batman’da park halindeki motosiklet çalındı Batman’da bir marketin önüne park edilen motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Batman’da bir marketin önüne park edilen motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Batman’da bugün saat 14.00 sularında market alışverişi yapmak isteyen Yusuf Atılgan 72 EE 745 plakalı motosikletini dükkanın önünde park etti. Alışveriş sonrası marketin kapısına bıraktığı motosikletini yerinde bulamayan Atılgan, durumu hemen polise bildirdi. Atılgan, 72 EE 745 plakalı motosikletini gören vatandaşların durumu hemen 155 polis imdat ekiplerine bildirmesini isterken, güvenlik güçleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.