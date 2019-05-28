Batman’da park halindeki motosiklet çalındı
Batman’da bir marketin önüne park edilen motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.28 Mayıs 2019 Salı 18:57
Batman’da bir marketin önüne park edilen motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.
Batman’da bugün saat 14.00 sularında market alışverişi yapmak isteyen Yusuf Atılgan 72 EE 745 plakalı motosikletini dükkanın önünde park etti. Alışveriş sonrası marketin kapısına bıraktığı motosikletini yerinde bulamayan Atılgan, durumu hemen polise bildirdi. Atılgan, 72 EE 745 plakalı motosikletini gören vatandaşların durumu hemen 155 polis imdat ekiplerine bildirmesini isterken, güvenlik güçleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
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