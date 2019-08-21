Batman'da orman yangını
Kozluk ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:04
BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İlçenin Akçakışla köyüne bağlı Damarlı Mezrası kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile köylülerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve Akçakışla köyüne yaklaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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