Batman'da orman yangını Kozluk ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İlçenin Akçakışla köyüne bağlı Damarlı Mezrası kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile köylülerin yangına müdahalesi sürüyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınması ve Akçakışla köyüne yaklaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.



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