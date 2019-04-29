Batman’da örgüte finans sağlayan 8 kişi gözaltına alındı Batman’da 2016 yılında ele geçirilen muhasebe defterinde terör örgütü PKK’ya finansal destek sağladığı tespit edilen 8 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Batman’da 2016 yılında ele geçirilen muhasebe defterinde terör örgütü PKK’ya finansal destek sağladığı tespit edilen 8 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde terör örgütü PKK’ya finansal destek sağladığı belirlenen 8 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 2016 yılında ele geçirilen örgütün muhasebe defterinde ismi olan şahıslara yönelik jandarma TEM tarafından düzenlenen operasyonda, 8 kişi bulundukları adreslerde gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 3’ü tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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