Batman’da örgüte finans sağlayan 8 kişi gözaltına alındı
Batman’da 2016 yılında ele geçirilen muhasebe defterinde terör örgütü PKK’ya finansal destek sağladığı tespit edilen 8 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.29 Nisan 2019 Pazartesi 19:09
Batman’da 2016 yılında ele geçirilen muhasebe defterinde terör örgütü PKK’ya finansal destek sağladığı tespit edilen 8 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde terör örgütü PKK’ya finansal destek sağladığı belirlenen 8 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 2016 yılında ele geçirilen örgütün muhasebe defterinde ismi olan şahıslara yönelik jandarma TEM tarafından düzenlenen operasyonda, 8 kişi bulundukları adreslerde gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 3’ü tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
YORUM YAZ