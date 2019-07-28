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Batman’da oda temsilcilerine ’yeni minibüs hattı’ tepkisi

Batman’daki şehir içi minibüs esnafı, kentte yeni şehir içi hat ile yeni minibüs hattı açtırmak isteyen oda temsilcilerine tepki gösterdi.

28 Temmuz 2019 Pazar 16:19
Batman’da oda temsilcilerine ’yeni minibüs hattı’ tepkisi

Batman’daki şehir içi minibüs esnafı, kentte yeni şehir içi hat ile yeni minibüs hattı açtırmak isteyen oda temsilcilerine tepki gösterdi.


Batman’da toplana şehir içi minibüs esnafı düzenledikleri basın açıklaması ile kentte yeni şehir içi hat ile yeni minibüs hattı açtırmak isteyen oda temsilcilerine tepki gösterdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan minibüs esnafından Mehmet Şirin Taş, yeni şehir içi hat açtırmak istenmesine anlam veremediklerini belirtti. Bazı oda temsilcilerinin yeni minibüs hattı açmak için Diyarbakır Ulaştırma ve Altyapı Bölge Müdürlüğüne başvurduğunu belirten Taş, müdürlüğün talebi yerinde görmeyerek reddettiğini söyledi.Taş, "Biz minibüs ve şoför esnafı olarak; ilgili makam, kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvurumuzu yapıp elimizdeki bilgi ve belgeleri dikkatlerine sunarak suç duyurusunda bulunduktan sonra, bu bahsi geçen odalarda görevlerini kötüye kullanan yetkililer için ilgili makam ve kurumlar nezdinde yaptığımız başvurularımızın sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:19
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