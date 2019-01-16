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Batman'da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:43
Batman'da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:43
  1. Şenay Aybüke Yalçın

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