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Batman'da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
16 Ocak 2019 Çarşamba 13:43
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:43
Şenay Aybüke Yalçın
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