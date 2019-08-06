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Batman’da milyonluk araçlar çürümeye terk edildi

Batman’da trafik, asayiş olayları ve haciz yoluyla devlet tarafından el konulan milyonluk araçlar yediemin otoparklarında kaderlerine terk edildi.

06 Ağustos 2019 Salı 13:10
Batman’da milyonluk araçlar çürümeye terk edildi

Batman’da trafik, asayiş olayları ve haciz yoluyla devlet tarafından el konulan milyonluk araçlar yediemin otoparklarında kaderlerine terk edildi.


Batman’da 2008 yılından bu yana kurulu olan yediemin otoparkında aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu milyonluk araçlar, çürümeye terk edilmiş durumda. Trafik, asayiş olayları ve haciz yoluyla devlet tarafından el konulan milyonluk araçların ekonomiye kazandırılmasını bekleyen yediemin otoparkı görevlileri, parkta bulunan araçların trafiğe kazandırılmasını bekliyor.


Otoparkta bulunan araçların devlet hazinesine dönüştürülmesi gerektiğini belirten yediemin otoparkı görevlisi Mehmet Halil Turan, “Batman’da 2008’den beri yediemin otoparkı işletmesini yürütmekteyiz. Trafik, jandarma, Batman iline ve ilçelerine hizmet yapıyoruz. 2008’den beri buraya çektiğimiz araçların hepsi yani yaklaşık yüzde 60-70’i kaderine mahkum bırakılmış araçlardır. Yani burada neredeyse bir servet yatıyor. Bu araçların çürümemesi için birkaç defa yetkili yerlere başvurduk. Elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik. Maalesef ne devlet büyükleri ne de araç sahipleri buraya çekilen hiçbir aracın arkasından gelmedi. Sadece şu lastikler bile faturasız oldukları için yaklaşık 600-700 milyar değerindedir” dedi.



“Araçların hepsi burada çürümeye mahkum edildi”


Araçların bir şekilde kaderine terk edildiğini aktaran Turan, “Devlet yetkilileri olsun ya da araç sahipleri olsun bizim sesimizi duyan kim olursa olsun gelip bu araçlara bir el atarsa çok seviniriz. Devlet hazinesine dönüştürsünler veya araç sahipleri gelip bunları çıkarırsa dönüşüm olarak devlet için de halk için de çok iyi olur. Bundan dolayı gereğinin yapılmasını istiyoruz. Yaklaşık 2-3 bin tane motor var. Maalesef bizim Doğu bölgesi tarafında motor sürücülerinin yüzde 80’i aracı ehliyetsiz kullanıyor. Bilinçsiz kullanımdan dolayı motor kazalarının yaklaşık yüzde 70’i ölüm ya da ağır yaralı olarak sonuçlanıyor. 20-25 bin lira değerinde motosikletler de var. 100-200 liralık motosikletler de var. Milyonluk araçlar ve motorlar hepsi burada kaderine terk edilmiş durumda. Çocukken hatırlıyorum bir kamyon var, 2000 yılından beri ne araç sahipleri ne de devlet yetkilileri sormadı. Bu araçların hepsi burada çürümeye mahkum edildi. Bunlar devlet için de millet için de zarardır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:10
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