Batman'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu Üzerine çatı düşen araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı

BATMAN (AA) - Batman'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle üzerine çatı düşen araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kent merkezinde yaklaşık on dakika süren kuvvetli rüzgar nedeniyle 30'u aşkın ağaç devrildi, binaların çatısı uçtu, reklam tabelaları yerlerinden söküldü. Kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatılar Batman-Siirt kara yolu, Turgut Özal Bulvarı ve bir sitede park halindeki 6 aracın üstüne düştü. Araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kent merkezinin bir bölümünde elektrikler kesildi. İtfaiye ekipleri rüzgarın dinmesinin ardından yollara devrilen ağaç, pano ve çatıları temizledi.







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