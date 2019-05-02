Batman'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
Üzerine çatı düşen araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı02 Mayıs 2019 Perşembe 20:22
BATMAN (AA) - Batman'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle üzerine çatı düşen araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Kent merkezinde yaklaşık on dakika süren kuvvetli rüzgar nedeniyle 30'u aşkın ağaç devrildi, binaların çatısı uçtu, reklam tabelaları yerlerinden söküldü.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatılar Batman-Siirt kara yolu, Turgut Özal Bulvarı ve bir sitede park halindeki 6 aracın üstüne düştü. Araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Kent merkezinin bir bölümünde elektrikler kesildi.
İtfaiye ekipleri rüzgarın dinmesinin ardından yollara devrilen ağaç, pano ve çatıları temizledi.
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