Batman’da keklik avcılarına ceza Batman’da keklik avlayan kişi ve kişilere il jandarma komutanlığı tarafından ceza kesilmeye başlandı.

Batman’da keklik avlayan kişi ve kişilere il jandarma komutanlığı tarafından ceza kesilmeye başlandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Kantar Noktası önünde planlı yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında 06 BDD 263 plakalı araç kontrol amacıyla durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontroller sonucunda aracın bagaj kısmında 3 adet keklik olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü A.A.’ya kekliklerin belgesiz ve kayıtsız ayak bileziği olmadığından dolayı 3 bin 232 TL para cezası kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri keklikleri Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere koruma altına aldı.

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