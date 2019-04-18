Batman’da kariyer günleri etkinliği

Batman Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile İnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu tarafından ‘Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve Roleda Makine Öğrencilerle Buluşuyor’ etkinliği düzenlendi.

Batı Raman Kampüsü Rektörlük konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş’un yanı sıra, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, üniversite personeli ve öğrencileri ile STK temsilcileri katıldı. Kariyer etkinliği programının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Durmuş, öğrencilerin kaliteli bir öğretime kavuşması için her türlü altyapıyı, üstyapıyı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Rektör Durmuş, “Bu kapsamda dil araştırma merkezi kurduk, yakında resmi gazetede yayınlanır. Bir dilin bir insana neler kattığını çok iyi biliyorum. Bu sebeple içinde bulunduğumuz coğrafyada Arapça, Kürtçe, İngilizce ve Çince dillerini öğrenmeniz size katma değer oluşturacaktır. Bizim bu coğrafyada Arapça konuşan Türkçe, Kürtçe, İngilizce konuşan çocuklarımızın katma değerleri çok yükseliyor. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz diye araştırmalar yapıyoruz” dedi.

Batman Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Musa Kılıç’ın konuşmasından sonra etkinliğe katılanlar öğrencileri bilgilendirerek kariyer tavsiyelerinde bulunduktan sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.