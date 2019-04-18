0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Batman’da kariyer günleri etkinliği

Batman Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile İnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu tarafından ‘Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve Roleda Makine Öğrencilerle Buluşuyor’ etkinliği düzenlendi.

18 Nisan 2019 Perşembe 13:41
Batman’da kariyer günleri etkinliği

Batman Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile İnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu tarafından ‘Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve Roleda Makine Öğrencilerle Buluşuyor’ etkinliği düzenlendi.


Batı Raman Kampüsü Rektörlük konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş’un yanı sıra, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, üniversite personeli ve öğrencileri ile STK temsilcileri katıldı. Kariyer etkinliği programının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Durmuş, öğrencilerin kaliteli bir öğretime kavuşması için her türlü altyapıyı, üstyapıyı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Rektör Durmuş, “Bu kapsamda dil araştırma merkezi kurduk, yakında resmi gazetede yayınlanır. Bir dilin bir insana neler kattığını çok iyi biliyorum. Bu sebeple içinde bulunduğumuz coğrafyada Arapça, Kürtçe, İngilizce ve Çince dillerini öğrenmeniz size katma değer oluşturacaktır. Bizim bu coğrafyada Arapça konuşan Türkçe, Kürtçe, İngilizce konuşan çocuklarımızın katma değerleri çok yükseliyor. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz diye araştırmalar yapıyoruz” dedi.


Batman Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Musa Kılıç’ın konuşmasından sonra etkinliğe katılanlar öğrencileri bilgilendirerek kariyer tavsiyelerinde bulunduktan sonra öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 13:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto 1. Lig
    1. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    2. Dışişleri Bakanı Maas, 29 Almanın..
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. "İşin Geleceği, Tehditler Ve..
    5. Borç aldığı arkadaşının iş yerini yaktı
    6. İhtiyaç sahibi öğrenciler yararına..
    7. Hazır yemek sektörü açmazda
    8. Fenerbahçe'de Serkan Acar anıldı
    9. Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kurt..
    10. Sağlık sektöründe iş sağlığı ve..
    11. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    12. Adana Derbisinin bilet fiyatları belli..
    13. Didim’de Turizm Haftası etkinlikleri
    14. Kayse Ralli’de dereceye girenlere..
    15. Mahkumlardan sahil temizliği
    16. Seyir halindeki otomobilde yangın
    17. Mersin’in yüksek kesimlerine kar yağdı
    18. İl Müftüsü Şahin Güven: “Berat Gecesi..
    19. ‘Sakin Şehir’ Yenipazar’ın gizli..
    20. Çocuklara özel Onur Erol konseri Forum..
    21. Sayıştay Başkanı Baş: “Sayıştay’ın..
    22. Didim’de 64 kaçak göçmen yakalandı
    23. Osman Berberoğlu hayatını kaybetti
    24. Belovacıklı “Sağlıklı yaşam için spor..
    25. Pazaryeri’ne hanım eli değdi
    26. Kudüs başkent, Golan Tepeleri ilhak!..
    27. Başkan Çerçi öğrencileri konuk etti
    28. 2 yıl para biriktirdiler, 3 yılda..
    29. FETÖ'cü eski il jandarma komutanına..
    30. Kadın ve erkek postacılar kıyasıya..
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır