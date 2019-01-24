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Batman'da karda mahsur kalan at kurtarıldı

24 Ocak 2019 Perşembe 21:39
Batman'da karda mahsur kalan at kurtarıldı

BATMAN (AA) - Batman'da bir metreyi aşan karda mahsur kalan at 5 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kozluk ilçesine bağlı Geçitaltı köyü Göç mezrasında yoğun kar yağışından dolayı bir at karda mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, 5 saat süren çalışmanın ardından karda mahsur kalan ata ulaştı.

Bitkin düşen at, yem verildikten sonra Göç mezrasına götürülerek sahibine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:39
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