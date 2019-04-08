Batman'da kadın cesedi bulundu

BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Dicle Nehri kenarında bir kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hasankeyf ilçesinde Dicle Nehri kenarında hayvanlarını otlattığı sırada nehir kenarında hareketsiz yatan bir kadın gören çoban, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin bir kadına ait olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından ceset kimliğinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.



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