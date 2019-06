Batman’da Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü, Batman’da düzenlenen törenle kutlandı.

Batman İl Jandarma Alay Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığında görev yapan personellerin ve çeşitli olaylarda görev yapan eğitimli köpeklerin gösterileri sergilendi. Eğitimli köpekler tarafından sergilenen gösteriler vatandaşlardan büyük beğeni aldı. Cumhurbaşkanı, İçişler Bakanı ve Jandarma Genel Komutanının mesajlarının okunduğu törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Yarbay Uğur Çağlar yaptı. Kutlama programında il genelinde yapılan çeşitli faaliyetlerde başarı gösteren jandarma personellerine başarı belgesi veren Batman Valisi Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, "Türk jandarması 780 bin kilometre vatan toprağının her karışında vatandaşımızın huzuru ve güveni için görev yapıyor. Vatan topraklarının güvenliği için yeri geldiğinde, vatan topraklarının dışında da görev yapmaktan geri durmuyor. Bunun en iyi örneği yakın zamanda gerçekleştirilen iki büyük harekatta gördük. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatında jandarma teşkilatımız, güvenlik güçlerimizle beraber kahramanca operasyonlar gerçekleştirdiler ve Türkiye topraklarına yapılan hain saldırıları engellediler. Metehan Türk ordusunu kurduğu 3 bin yıl önceden bugüne; biz, ordu millet olduk. Ordu millet şu demektir; her ferdi ile millet, ordusunun mensubu halindedir. Küçük evlatlarımız ihtiyaç olduğunda her biri birer Mehmet olur, her biri Karafatma olur. Bizler bu topraklarda, bu coğrafyada barış içinde yaşamak istiyoruz. Geleceğe umutla bakıp, sadece kendimizin değil, bütün mazlum milletlerin umudu olmaya çalışıyoruz. Ancak, vatanımızın huzuruna ve insanımızın can ve mal emniyetine kasteden olursa bunu engellemek için ne yapmak gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayız. Her bir jandarma teşkilatının ferdi, bu duygu ve düşünce içindedir, hatta sivillerimiz de dahildir" dedi.

Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Emniyet Müdürü M. Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Bakçepınar, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaşın katıldığı Jandarma Teşkilatı’nın 180. kuruluşunun yıl dönümü kutlama programı, askeri geçiş töreni ve silah, araç ve teçhizat sergisini gezilmesinin ardından sona erdi.