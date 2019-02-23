Batman'da "Işığın Mitolojisi" belgeselinin galası yapıldı
Batmanlı ressam Ahmet Güneştekin'in sanat hayatını anlatan belgeselin galasına çok sayıda gazeteci ve sanatsever katıldı23 Şubat 2019 Cumartesi 21:49
BATMAN (AA) - Batmanlı ressam Ahmet Güneştekin'in sanat hayatını anlatan "Işığın Mitolojisi" belgeselinin galası yapıldı.
Ahmet Güneştekin Kültür Sanat Merkezi'ndeki galaya, Batman Valisi Hulusi Şahin, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ve AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin'in yanı sıra gazeteci ve sanatseverler katıldı.
Belgesel gösteriminin ardından düzenlenen panelde, Güneştekin'in sanatı ele alındı.
Sanatçı Güneştekin, buradaki kısa konuşmasında davetlilere teşekkür etti.
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