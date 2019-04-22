Batman'da iki gündür haber alınamayan genç ölü bulundu

BATMAN (AA) - Batman'da iki gündür kendisinden haber alınamayan genç, evin bodrumunda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, iki gündür İdris Özcan'dan (20) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis, arama çalışmaları sürdürürken, Güneykent Mahallesi'ndeki 3 katlı evlerinin bodrumuna inen Özcan'ın yakınları, Özcan'ı hareketsiz buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özcan'ın hayatını kaydettiğini belirledi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Özcan'ın cesedi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor.











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