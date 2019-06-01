Batman’da husumetli aileler barıştırıldı

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Alaca köyünde Aktaş ve Dayan aileleri arasında yaşanan kan davası, ilçenin kanaat önderleri, Batman Valisi Hulusi Şahin ve Kozluk Kaymakamı Osman Bilici’nin girişimleri ile barışla sonuçlandırıldı.

Husumetli iki ailenin barıştırılması için Kozluk ilçe merkezinde düzenlenen barış yemeğinde konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, “Bugün çok özel bir gün; Ramazan ayı, cuma günü ve Kadir Gecesi’ne de ulaşmış bulunuyoruz. Üzerine bir de Kozluk ilçesinde bir fitnenin üzerine çok acılara sebebiyet vermiş bir husumetin, izalesi ve ortadan kaldırılması için yapılan bu barış etkinliğini de bu mübarek güne eklenmiş oldu. İki ailenin de ileri gelenleri, çok büyük bir hayır işlediniz. Çocuklarınıza en güzel miras olan barışı bıraktınız. Fitne tohumlarını yok ettiniz. İki ailenin de çocukları artık sokaklarda güven içerisinde dolaşacaklar. Bu yaptığınız umulur ki, bu mübarek Kadir Gecesi hepimizin kurtuluşuna da vesile olur. Çünkü bizler iyi insan olursak kurtuluşa ereriz. İyi insan olmak için de iyi işler yapmak gerekir. Aramıza nifak tohumlarını değil, barış ve kardeşlik tohumlarını ekmemiz lazım. Bunu yaparsak; memleketimiz, dünyamız ve çevremiz cenneti aratmayacak derecede güzel olur. Bu gece burada bunun başlangıcını yapıyoruz. Bundan sonra da böyle acıların yaşanmaması için hepimiz ölçüyü kaçırmayalım. Haksızlığa uğradığınız zaman devletin mahkemeleri var. Her halükarda ölçü var. Bir evlek toprak için değer mi? Bir kardeşinizin bırak kanını, gönlünü kırmaya değer mi? Ayette, bir insanın hayatını kurtarmak tüm insanlığın hayatını kurtarmaktır, ayetin hükmünün inşallah sahibi oluruz. Bu barışa önayak olmuş, bu barışı ilmek ilmek oluşturmak için gayret etmiş olan tüm siz değerli kardeşlerimi ve iki ailenin ileri gelenlerini tebrik ediyorum” dedi.

Okunan duaların ardından her iki aile bireyleri el sıkışarak barıştı.