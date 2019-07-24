Batman’da hastane personelleri zehirlendi
Batman Bölge Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları yedikleri yemekten zehirlendi.24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:40
Batman Bölge Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları yedikleri yemekten zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Batman Bölge Devlet Hastanesi yemekhanesinde öğle çıkan kıymalı makarna yemeğini yiyen çeşitli birimlerde çalışan hastane personeli, kusma, ishal ve mide bunaltısı şikayetiyle acil servise gitti. Hastane personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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