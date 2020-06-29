Batman'da hangi köyler karantina altına alındı?
Batman'da hangi mahalle karantina altında? Aralık ayında Çin’e ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı halen etkili bir ilaç ve aşı bulunmaya çalışılıyor. Uzmanlar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgına karşı halen en etkili silahın maske, sosyal mesafe ve hijyen olduğunu belirtiyor. Ancak bu kurallara uymayanlar da mevcut. Hal böyle olunca pek çok köy ve mahallede karantina uygulamaları başlatılıyor. Son olarak Batman’dan karantina haberi geldi. Vatandaşlar “Batman’da hangi köy karantina altına alındı?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.
Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması için vakaların görüldü köy, mahalle ya da binalarda kısmi karantinalar uygulanıyor. Son olarak Batman’dan karantina haberi geldi.
Batman'da hangi köyler karantina altına alındı?
Batman Gercüş'e bağlı Kömürcü köyünde 2 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş'e bağlı Kömürcü köyü küme evleri No: 21 ve No: 46 adresli evlerde yaşayanlarda korona virüs tespit edildi. Hastalığın tespit edilmesinin ardından iki ev karantinaya alınırken, adreslere giriş çıkışlar yasaklandı. Evlerin bulunduğu bölgede güvenlik güçlerince önlem alınırken, filyasyon ekipleri de aile üyelerine test yapmaya başladı.