Batman'da hangi köyler karantina altına alındı?

Batman'da hangi mahalle karantina altında? Aralık ayında Çin’e ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı halen etkili bir ilaç ve aşı bulunmaya çalışılıyor. Uzmanlar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgına karşı halen en etkili silahın maske, sosyal mesafe ve hijyen olduğunu belirtiyor. Ancak bu kurallara uymayanlar da mevcut. Hal böyle olunca pek çok köy ve mahallede karantina uygulamaları başlatılıyor. Son olarak Batman’dan karantina haberi geldi. Vatandaşlar “Batman’da hangi köy karantina altına alındı?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.