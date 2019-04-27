Batman'da ev ve otomobil kurşunlandı

BATMAN (AA) - Batman'da bir ev ve park halindeki otomobil, tabanca, uzun namlulu ve pompalı tüfeklerle kurşunlandı.



Batman merkez Aydınkonak Mahallesi 3949 Sokak'ta ikamet eden Emin S'nin evi ve park halindeki 34 JF 3679 plakalı otomobili, kimliği belirsiz kişilerce tabanca, uzun namlulu ve pompalı tüfeklerle kurşunlandı.



Çok sayıda kurşunun isabet ettiği ev ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.



2 otomobille geldikleri ileri sürülen saldırganlar, olayın ardından kaçtı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.



Saldırganların yakalanması için polis ekipleri çevrede geniş çaplı operasyon başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.