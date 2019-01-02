Batman'da ekipler 2 yaşındaki çocuk için seferber oldu
Gece ateşi çıkan Gizem Kaplan, kar nedeniyle yolu kapanan Sason ilçesi Bayramlar köyünden İl Özel İdaresi ekiplerinin 8 saat süren çalışması sonucu paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı02 Ocak 2019 Çarşamba 14:24
BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde gece ateşi yükselen 2 yaşındaki Gizem Kaplan, kar nedeniyle yolu kapanan köyden İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünün yolu 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
Köyde yaşayan ve gece ateşlenen 2 yaşındaki Kaplan'ın ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri köy yolunun kapalı olması dolayısıyla İl Özel İdaresinden yardım istedi.
Ekipler, kepçe ve greyder yardımıyla 8 saat süren çalışmanın ardından köye ulaştı.
Yolun açılması ile çocuk paletli ambulansla Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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