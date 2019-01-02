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Batman'da ekipler 2 yaşındaki çocuk için seferber oldu

Gece ateşi çıkan Gizem Kaplan, kar nedeniyle yolu kapanan Sason ilçesi Bayramlar köyünden İl Özel İdaresi ekiplerinin 8 saat süren çalışması sonucu paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:24
Batman'da ekipler 2 yaşındaki çocuk için seferber oldu

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde gece ateşi yükselen 2 yaşındaki Gizem Kaplan, kar nedeniyle yolu kapanan köyden İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sason ilçesine bağlı Bayramlar köyünün yolu 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Köyde yaşayan ve gece ateşlenen 2 yaşındaki Kaplan'ın ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri köy yolunun kapalı olması dolayısıyla İl Özel İdaresinden yardım istedi.

Ekipler, kepçe ve greyder yardımıyla 8 saat süren çalışmanın ardından köye ulaştı.

Yolun açılması ile çocuk paletli ambulansla Sason Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:24
  1. Batman
  2. Gizem Kaplan
  3. il özel idaresi

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