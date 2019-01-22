Batman'da dolandırıcılık operasyonu: 4 gözaltı

BATMAN (AA) - Batman'da, bahisten para kazandırma vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, bahisten para kazandırma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 5 cep telefonu, 2 bilgisayar, şirketler adına düzenlenmiş evraklar ile üzerinde "geçersiz" yazılı 86 adet 50 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.



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